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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:35

Венесуэла — Уругвай: гостям будет тяжело без Бентанкура и Нуньеса

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай 11 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Федерико Вальверде (сборная Уругвая).
Фото Global Look Press
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11 сентября Венесуэла примет Уругвай в матче квалификационного турнира ЧМ-2026. Игра пройдет на стадионе «Монументаль де Матурин» и начнется в 1.00 по московскому времени. В России легальной трансляции не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 сент, 01:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
Уругвай

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на них можно с коэффициентом 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш венесуэльцев предложен с котировкой 3.45 (27%), даже ничейный исход доступен за меньшие 3.00 (32%).

Последняя встреча команд закончилась разгромной победой «Чарруас» (4:1). Вероятность того, что в предстоящем поединке Венесуэла не уступит, оценена в 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают чуть лучшие шансы Уругвая:

• 1:0 — за 5.00;

• 0:0 и 1:1 — за 5.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.76, ТМ 2.5 — за 1.42.

Рынок «обе забьют» доступен за 2.29, обратный вариант идет за 1.60.

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Прогноз и ставка на матч Венесуэла — Уругвай

Венесуэла на выезде — сложнейший соперник. В трех домашних играх отбора сборная собрала семь очков, а Уругвай обыграл ее лишь в двух из 10 предыдущих поединков на ее поле. К тому же уругвайцы привезли не сильнейший состав: например, нет Дарвина Нуньеса, Хосе Марии Хименеса и Родриго Бентанкура. А в прошлом туре «Чарруас» не справились с Парагваем (0:0).

Рекомендуемая ставка: Венесуэла не проиграет за 1.60.

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