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«Верона» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 6 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Верона» — «Лацио» 6 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.
Фото Global Look Press
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6 февраля идущий четвертым в серии А «Лацио» сыграет на выезде против одного из главных аутсайдеров чемпионата — «Вероны». Матч пройдет на стадионе желто-синих «Марк-Антонио Бентегоди», начало — в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Успех «мастифов» предложен с котировкой 4.10 (24%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.50 (27%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном итоге принесет 3500 рублей.

«Верона» не самый удобный соперник для «Лацио». В последних пяти играх во всех турнирах команды обменялись двумя победами и однажды скатали ничью. Верите, что андердог и в грядущем матче сдержит римлян? Поставить на то, что хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.88.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество коллектива Маурицио Сарри:

• победа гостей 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех «Лацио» 2:0 — за 8.00.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола предложен за солидные 2.23, а ТМ 2.5 — всего за 1.70.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.03, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.79.

Чиро Иммобиле. «Верона» — «Лацио»: Иммобиле прокачает личную статистику в игре с аутсайдером

Прогноз и ставка на матч серии А «Верона» — «Лацио» 6 февраля 2023 года

Римляне в этом сезоне показывают неплохую результативность: идут пятыми по голам в чемпионате, а в среднем за тур заколачивают 1.8 мяча. В пяти последних играх чемпионата команда Сарри отличилась 10 раз, то есть в среднем забивала ровно по два гола за матч — выше среднего показателя. К тому же от травмы восстановился главный бомбардир и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле.

«Верона» же не слишком надежно защищается: в среднем в серии А пропускает 1.6 гола за игру, а в матче первого круга римляне без проблем оформили в ворота «мастифов» два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.17.

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