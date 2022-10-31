Прогноз на матч серии А «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года

31 октября в матче 12-го тура серии А «Рома» встретится с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Вероной». Матч пройдет на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Жозе Моуринью серьезным фаворитом: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.90, вероятность — около 51%. Успех «Вероны» доступен с котировкой 4.50 (22%), даже ничья идет за более реалистичные 3.60 (27%).

Ждете равного матча? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, исходы встречи намекают на увесистое преимущество римлян:

• за 6.70 идут ничья 1:1 и успех «Ромы» 1:0;

• за 8.10 предложены победы гостей 2:0 и 2:1.

«Верона» проиграла в шести последних турах чемпионата и сползла уже на 19-е место. Команда Габриэле Чоффи не уступила лишь в трех из 11 матчей сезона. Верите, что в предстоящей игре хозяева прервут грустную серию? Ставка на то, что «Верона» не проиграет, доступна за 1.96.

Команды в этом сезоне забивают немного: римляне за 11 туров оформили 13 мячей, «мастифы» — 10. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 3.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.33. Эти рынки на гостей доступны с одинаковой котировкой 1.90.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года

«Верона» проиграла в чемпионате шесть матчей подряд, в каждом из которых пропускала ровно по два мяча. «Рома» с трудом выжимает голы: из восьми последних игр во всех турнирах в пяти забила меньше двух мячей и ни разу не превысила эту планку. Коллективу Моуринью мешает травма лучшего бомбардира команды Пауло Дибалы, который оформил семь голов во всех турнирах. Лучшие после аргентинца снайперы римлян — центральный защитник Крис Смоллинг и форвард Тэмми Абрахам, у обоих по три гола.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.92.