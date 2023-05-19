КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина: теннисистка из России не пустит украинку в финал Рима

Прогноз на матч WTA Рим Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина 19 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 мая в Риме пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде в турнире WTA 1000. В первом из них россиянка Вероника Кудерметова сразится с украинкой Ангелиной Калининой. Встреча начнется примерно в 16.30 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личных встреч равный — 1:1.

&laquo;Фрайбург&raquo;. «Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз на матч бундеслиги 19 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Кудерметову фаворитом полуфинала. На ее победу выставлен коэффициент 1.57, что составляет приблизительно 63% вероятности исхода. Успех Калининой котируется за 2.47 (37%).

Ставка в 1000 рублей на теннисистку с Украины в случае ее выигрыша принесет выплату в 2470 рублей.

Эксперты предполагают, что Кудерметова закроет соперницу в двух сетах. Счет 2:0 можно взять за 2.25. Однако в обоих очных поединках Калинина брала у Вероники хотя бы одну партию, поэтому стоит рассмотреть вариант ФС2 (1.5) за 1.60.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.92. У Кудерметовой верховыми получились два из трех предыдущих матчей в турнире, у Калининой — оба последних. Да и между собой девушки всегда играли результативно.

Если считаете, что Вероника без проблем победит украинку, тогда возьмите Ф1(-3.5) за 2.03. Если же больше верите в Ангелину, оформите Ф2(+3.5) за 1.83.

Девушки разыграли друг с другом шесть сетов, но ни в одном не добрались до тай-брейка. На его отсутствие и на этот раз котировка — 1.27. На наличие — 3.40.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина

Кудерметова очень сильно выступает в последние недели: на крупных турнирах в Мадриде и Риме вошла в четверку сильнейших. В столице Испании Веронику остановила лишь лидер рейтинга Ига Свентек. Это единственное поражение для представительницы России в девяти предыдущих матчах. В Италии на пути к 1/2 финала она прошла Парризас-Диас, Потапову, Боузкову и Жен.

Калинина в Риме одержала первые грунтовые победы в сезоне. Ранее она неудачно стартовала в Чарльстоне (уступила Калинской) и Мадриде (проиграла Шериф). Четвертьфинальная битва против бразильянки Хаддад вовсе получилась уникальной — она продолжалась изнурительные 3 часа 50 минут и стала самым продолжительным матчем сезона.

После той игры Ангелина говорила, что не чувствует тело. И хотя у нее были сутки на восстановление, отойти от такого марафона на 100% любому игроку будет крайне тяжело. Поэтому Кудерметова должна быть и будет серьезным фаворитом. Тем более ее мощный ход говорит о том, что она сейчас в полном порядке как в физическом, так и в психологическом плане.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-2.5) гейма за 1.79.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
Обсудить
Читайте также
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Алания»: прогноз на матч первой лиги 19 мая 2023 года

Елена Рыбакина — Елена Остапенко: прогноз на матч WTA Рим 19 мая 2023 года