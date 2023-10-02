Прогнозы на спорт
Сегодня, 22:15
3 октября во втором круге турнира в Пекине россиянка Вероника Кудерметова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча начнется не ранее 10.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова одержит уверенную победу. На выход россиянки в третий круг можно поставить с коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Успех Цуренко предложен за 3.23 (26%).
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.81.
Считаете, что Кудерметова победит с разницей в пять и более геймов? Ф1(-4.5) доступна за 1.99, Ф2(+4.5) — за 1.81.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Вероники за 1.91.
В том случае если Цуренко возьмет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.83.
Ни в одном из пяти матчей с участием россиянки в Токио не было больше семи брейков. Если вам кажется, что на этот раз соперницы возьмут подачу друг друга минимум восемь раз, поставьте на данный вариант за 1.72.
Незадолго до старта турнира в Токио Кудерметова начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, и это сразу дало плоды. В столице Японии Вероника подряд расправилась с очень мощными соперницами — Свентек, Павлюченковой, Пегулой — и выиграла второй титул в карьере.
Россиянка играла очень мощно, потрясающе раскручивала мяч и мало ошибалась. В трех заключительных матчах она всего пять раз отдала свою подачу — контролировала ситуацию и действовала первым номером. Цуренко, которая давно не показывает ничего выдающегося, не сможет оказать Веронике сопротивление.
Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-3.5) гейма за 1.67.
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