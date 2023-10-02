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Вероника Кудерметова — Леся Цуренко: чемпионка Токио отправит украинку за чемоданами

Прогноз на матч WTA Пекин Вероника Кудерметова — Леся Цуренко 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images
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3 октября во втором круге турнира в Пекине россиянка Вероника Кудерметова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча начнется не ранее 10.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова одержит уверенную победу. На выход россиянки в третий круг можно поставить с коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Успех Цуренко предложен за 3.23 (26%).

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.81.

Считаете, что Кудерметова победит с разницей в пять и более геймов? Ф1(-4.5) доступна за 1.99, Ф2(+4.5) — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Вероники за 1.91.

В том случае если Цуренко возьмет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.83.

Ни в одном из пяти матчей с участием россиянки в Токио не было больше семи брейков. Если вам кажется, что на этот раз соперницы возьмут подачу друг друга минимум восемь раз, поставьте на данный вариант за 1.72.

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Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Леся Цуренко

Незадолго до старта турнира в Токио Кудерметова начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, и это сразу дало плоды. В столице Японии Вероника подряд расправилась с очень мощными соперницами — Свентек, Павлюченковой, Пегулой — и выиграла второй титул в карьере.

Россиянка играла очень мощно, потрясающе раскручивала мяч и мало ошибалась. В трех заключительных матчах она всего пять раз отдала свою подачу — контролировала ситуацию и действовала первым номером. Цуренко, которая давно не показывает ничего выдающегося, не сможет оказать Веронике сопротивление.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-3.5) гейма за 1.67.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
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