1 ноября «Арсенал» навестит «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка лиги. Игра пройдет на «Лондон Стэдиум» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России поединок не покажут.

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: успех «Арсенала» оценили коэффициентом 2.32, это около 39% вероятности. На викторию «Вест Хэма» предложили котировку 3.10 (32%). На ничью — 3.50 (29%).

Последняя встреча соперников на «Лондон Стэдиум» получилась результативной (2:2). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.73, обратный рынок — за 2.10.

Триумф «молотобойцев» с форой (0) идет за 2.23. Если верите в парней Микеля Артеты, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.67.

На выходных «канониры» разгромили «Шеффилд» (5:0). Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 гола доступен за 2.19.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

После международной паузы у «молотобойцев» наступила черная полоса: в двух последних турах АПЛ влетели «Астон Вилле» и «Эвертону» с общим счетом 1:5, а между этим уступили «Олимпиакосу» в Лиге Европы (1:2). У «канониров» же все отлично: перед перерывом на игры сборных одолели «Манчестер Сити» (1:0), а затем вырвали ничью в лондонском дерби с «Челси» (2:2), победили «Севилью» (2:1) в Лиге чемпионов и переехали «Шеффилд» (5:0). Плотный календарь заставит Микеля Артету прибегнуть к ротации, но даже в этих условиях гости выглядят фаворитами.

Рекомендуемая ставка: проход «Арсенала» за 1.71.

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