20 августа во втором туре АПЛ состоится лондонское дерби — «Вест Хэм» примет «Челси». Поединок примет Олимпийский стадион, главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на три очка: взять триумф синих можно с коэффициентом 2.01, что составляет примерно 47% вероятности. Победу хозяев предложили с котировкой 3.78 (26%). Ничья доступна за 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на коллектив Маурисио Почеттино в случае удачного исхода принесет 2010 рублей.

«Молотобойцы» проиграли только в одном из пяти последних домашних дерби с «Челси». Верите, что «Вест Хэм» как минимум не уступит и на этот раз? Рынок 1X ждет вас за 1.83.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) идет за 2.73, Ф2(0) — за 1.50.

Соперники обменялись голами в половине из шести предыдущих поединков. «Обе забьют» дали за 1.78, обратный вариант — за 2.04.

В первом туре АПЛ команды разошлись «миром» с одинаковым счетом (1:1). «Вест Хэм» поделил очки с «Борнмутом» на выезде, синие — на «Стэмфорд Бридж» с «Ливерпулем». Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — за те же 1.93.

Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью:

1:1 — за 6.55;

1:0 в пользу «Челси» — за 7.75;

0:0 — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Челси»

«Молотобойцы» привыкают к жизни без Деклана Райса, синие — к требованиям Маурисио Почеттино. Получается с переменным успехом: в первом туре оба клуба набрали только по одному очку. «Челси» навязал достойную борьбу переживающему перестройку «Ливерпулю» (1:1). Коллектив Дэвида Мойеса не удержал победу в схватке с «Борнмутом» (1:1), пропустив на 82-й минуте. Хотя статистика ударов и ожидаемых голов (xG) свидетельствует о приблизительно равном противостоянии.

Синие редко проигрывают в дерби: лишь одно поражение в шести последних поединках с «железными». Шоу из голов соперники тоже устраивают нечасто: пробили «верх» лишь в двух из пяти недавних столкновений. Нынешнее состояние помешает результативному перформансу и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.71.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки