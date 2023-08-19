Прогнозы на спорт
Сегодня, 18:15
20 августа во втором туре АПЛ состоится лондонское дерби — «Вест Хэм» примет «Челси». Поединок примет Олимпийский стадион, главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на три очка: взять триумф синих можно с коэффициентом 2.01, что составляет примерно 47% вероятности. Победу хозяев предложили с котировкой 3.78 (26%). Ничья доступна за 3.68 (27%).
Ставка в 1000 рублей на коллектив Маурисио Почеттино в случае удачного исхода принесет 2010 рублей.
«Молотобойцы» проиграли только в одном из пяти последних домашних дерби с «Челси». Верите, что «Вест Хэм» как минимум не уступит и на этот раз? Рынок 1X ждет вас за 1.83.
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) идет за 2.73, Ф2(0) — за 1.50.
Соперники обменялись голами в половине из шести предыдущих поединков. «Обе забьют» дали за 1.78, обратный вариант — за 2.04.
В первом туре АПЛ команды разошлись «миром» с одинаковым счетом (1:1). «Вест Хэм» поделил очки с «Борнмутом» на выезде, синие — на «Стэмфорд Бридж» с «Ливерпулем». Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — за те же 1.93.
Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью:
«Молотобойцы» привыкают к жизни без Деклана Райса, синие — к требованиям Маурисио Почеттино. Получается с переменным успехом: в первом туре оба клуба набрали только по одному очку. «Челси» навязал достойную борьбу переживающему перестройку «Ливерпулю» (1:1). Коллектив Дэвида Мойеса не удержал победу в схватке с «Борнмутом» (1:1), пропустив на 82-й минуте. Хотя статистика ударов и ожидаемых голов (xG) свидетельствует о приблизительно равном противостоянии.
Синие редко проигрывают в дерби: лишь одно поражение в шести последних поединках с «железными». Шоу из голов соперники тоже устраивают нечасто: пробили «верх» лишь в двух из пяти недавних столкновений. Нынешнее состояние помешает результативному перформансу и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -