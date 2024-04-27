Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: команда Клоппа все дальше от чемпионской гонки

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 27 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ отправится на выезд в Лондон, где встретится с «Вест Хэмом». Игра пройдет 27 апреля на Олимпийском стадионе и начнется в 14.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Энтони Тейлором. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 14:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, мерсисайдцы — серьезные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» можно взять за 5.60 (16%), даже ничья идет с чуть меньшим коэффициентом 5.20 (19%).

Вероятность того, что хозяева не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.70.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество подопечных Юргена Клоппа:

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.20;

• 1:1 — за 9.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 3.5 — за 1.87.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.45, обратный вариант дан за 2.59.

Мохамед Салах и&nbsp;Харви Эллиотт (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» обязан громить «Вест Хэм», чтобы окончательно не выпасть из гонки за титул. Хорошо, что «молотки» — удобный клиент

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Лондонцы практически не побеждают весной: в предыдущих 11 матчах во всех турнирах выиграли всего дважды, а к предстоящему поединку подошли после четырех безуспешных игр (три поражения). В минувшем туре парни Дэвида Мойеса крупно влетели «Кристал Пэлас» (2:5). Клуб уже объявил об уходе главного тренера в конце сезона.

Гости наскребли две победы в шести прошлых встречах во всех соревнованиях и практически устранились из чемпионской гонки. Но все же «Вест Хэм» остается очень удобным соперником для «Ливерпуля» — красные оказались сильнее в девяти недавних разборках из 10. В первом круге текущего чемпионата мерсисайдцы без проблем разгромили «молотобойцев» (5:1).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.71.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ДоброFON вручил Валиевой золотую медаль