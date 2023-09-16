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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 16 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Манчестер Сити» в матче против «Фулхэма».
Фото Global Look Press
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16 сентября в пятом туре АПЛ сойдутся команды из лидирующей группы — «Вест Хэм» и «Манчестер Сити», гости пока вообще не теряли очки в этом сезоне. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Манчестер Сити

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 6.35 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.76 (21%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном результате принесет 4760 рублей.

«Вест Хэм» — удобный соперник для «Ман Сити». В последних 10 очных матчах «горожане» одержали семь побед и ни разу не уступили лондонцам. Непоражение бойцов Дэвида Мойеса в предстоящей игре можно взять за 2.71.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное преимущество подопечных Гвардиолы:

• 2:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.25;

• 1:0 — за 8.50.

«Ман Сити» и «Вест Хэм» — одни из самых забивных клубов текущего сезона АПЛ: «горожане» за четыре тура настреляли уже 11 мячей, «молотобойцы» — девять. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.74, обратный вариант оценен в 2.10.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Горожане» — вторые по результативности после четырех встреч АПЛ. Коллектив Гвардиолы отметился 11 мячами, а в предыдущем туре нанес «Фулхэму» пять пробоин. В отличной форме находится Эрлинг Холанн: за четыре поединка норвежец оформил 6+1 по системе «гол+пас» и уже сделал отрыв в гонке бомбардиров. «Вест Хэм» же пропускал в каждом из прошедших матчей, вероятно, «Ман Сити» сможет огорчить лондонцев более одного раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.89 (если «Ман Сити» забьет ровно два мяча, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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