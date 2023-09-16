Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
16 сентября в пятом туре АПЛ сойдутся команды из лидирующей группы — «Вест Хэм» и «Манчестер Сити», гости пока вообще не теряли очки в этом сезоне. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. В России легально не показывают чемпионат Англии.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 6.35 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.76 (21%).
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«Вест Хэм» — удобный соперник для «Ман Сити». В последних 10 очных матчах «горожане» одержали семь побед и ни разу не уступили лондонцам. Непоражение бойцов Дэвида Мойеса в предстоящей игре можно взять за 2.71.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное преимущество подопечных Гвардиолы:
• 2:0 — за 7.75;
• 2:1 — за 8.25;
• 1:0 — за 8.50.
«Ман Сити» и «Вест Хэм» — одни из самых забивных клубов текущего сезона АПЛ: «горожане» за четыре тура настреляли уже 11 мячей, «молотобойцы» — девять. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.
Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.74, обратный вариант оценен в 2.10.
«Горожане» — вторые по результативности после четырех встреч АПЛ. Коллектив Гвардиолы отметился 11 мячами, а в предыдущем туре нанес «Фулхэму» пять пробоин. В отличной форме находится Эрлинг Холанн: за четыре поединка норвежец оформил 6+1 по системе «гол+пас» и уже сделал отрыв в гонке бомбардиров. «Вест Хэм» же пропускал в каждом из прошедших матчей, вероятно, «Ман Сити» сможет огорчить лондонцев более одного раза.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.89 (если «Ман Сити» забьет ровно два мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -