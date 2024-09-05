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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:35

Вьетнам — Россия: команда Карпина порадует яркой победой

Прогноз на товарищеский матч Вьетнам — Россия 5 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 сентября сборная России проведет первый за три месяца товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам. Встреча состоится в Ханое на Международном стадионе Ми Дин и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 15.55 мск.

Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
Россия

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что Россия без проблем переиграет соперника. На ее победу выставлен коэффициент 1.20, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.70 (15%), успех Вьетнама — за 17.0 (2%).

На то, что хозяева хотя бы не уступят, принимаются ставки за 4.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.20. Вариант «обе забьют» котируется за 2.65, противоположный результат — за 1.50.

Если российская сборная забьет более двух раз, сыграет пари за 2.12. Если этого не произойдет, то выиграет ставка за 1.72.

Наиболее реальный счет этой встречи, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу России за 5.50.

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Прогноз и ставка на матч Вьетнам — Россия

Хотя матч товарищеский, а соперник и близко не топовый (115-е место в рейтинге ФИФА), настрой у команды Карпина, думается, будет серьезный. Главный тренер национальной команды уже сказал, что даст возможность проявить себя тем игрокам, которые получили не так много времени в последнем туре РПЛ, а это считай резервисты и второстепенные футболисты своих клубов. Им захочется показать и своим командам, и штабу сборной, что достойны лучшего отношения. И даже если между ними будет какая-то несыгранность, такого противника они обязаны громить — Вьетнам проиграл восемь из девяти последних матчей командам из своего региона, где Россия была бы в топе.

Рекомендуемая ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.75.

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