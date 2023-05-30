30 мая в первом круге «Ролан Гаррос» сойдутся чемпионки «Шлемов» — белоруска Виктория Азаренко и канадка Бьянка Андрееску. Девушки выйдут на корт не ранее 17.50 по московскому времени, в России игра показана не будет. Ранее теннисистки никогда не встречались.

Букмекеры считают, что у Азаренко больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.51, вероятность исхода — примерно 66%. Успех Андрееску идет за 2.58 (34%).

Ставка в 1000 рублей на канадку в случае положительного результата принесет выплату в 2580 рублей, а чистая прибыль составит 1580 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 21.5 — в 1.98.

Если верите в разгромную победу Азаренко, тогда возьмите Ф1(-3.5) за 1.94. А вот для поклонников таланта Андрееску есть вариант Ф2(+3.5) за 1.87.

На три сета в матче можно поставить за 2.38, на два — за 1.54.

Прогноз и ставка на матч Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску

У Андрееску не складываются отношения с грунтом в этом сезоне: в Майами канадка получила травму, после чего проиграла стартовые матчи в Мадриде и Риме. Причем во встрече с Вондроушовой Бьянка взяла всего один гейм. Азаренко тоже не впечатляет, потому что на песке у нее две победы в пяти играх (обе — над Слоан Стивенс). Но за счет опыта и лучшей готовности белоруска должна уверенно пройти в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.73.