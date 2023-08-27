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Сегодня, 14:15

«Вильярреал» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 27 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» 27 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
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27 августа «Вильярреал» и «Барселона» сойдутся на «Эстадио де ла Серамика» в третьем туре чемпионата Испании. Команды рассудит бригада рефери Алехандро Эрнандеса в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 18:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-гранатовым. На парней Хави предложили котировку 2.06, это соответствует примерно 46% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.64 (27%), успех «Вильярреала» дали за те же 3.64 (27%).

В последний раз «Желтая субмарина» победила «Барсу» дома в октябре 2007 года (3:1). Верите, что неудачная серия прервется в эти выходные? Ставка на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 3640 рублей.

Виктория коллектива Кике Сетьена с форой (0) идет за 2.65. Если верите в каталонцев, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.52.

У соперников одинаковая средняя результативность в двух стартовых турах — один гол за 90 минут. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

В трех последних очных поединках отличалась лишь одна из команд. «Обе забьют» оценили в 1.57, коэффициент на обратный вариант — 2.42.

«Барса» — лучший клуб минувшего розыгрыша ла лиги по пропущенным мячам (20). На то, что «Желтая подлодка» не огорчит Марка-Андре Тер Стегена, представлен коэффициент 3.33.

Артем Дзюба (&laquo;Локомотив&raquo;). Дзюба не забивал со второго тура. «Сочи» не удержит восстановившегося Артема?

Лучший бомбардир прошлого чемпионата Испании Роберт Левандовски пока не отметился голами. Но эксперты считают, что именно поляк имеет больше всего шансов на забитый мяч. Результативный выстрел форварда можно взять за 1.92.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.62;

  • 2:1 в пользу гостей — за 8.75;

  • 1:0 — за 10.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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