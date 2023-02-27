27 февраля «Вильярреал» примет одного из аутсайдеров ла лиги «Хетафе» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», арбитр Хорхе Фигероа Васкес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «желтой подлодки» можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 59%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.10 (15%). Ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в «Вильярреал»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 1680 рублей.

Команды встречались в самом начале сезона: в матче третьего тура скатали нулевую ничью. Считаете, что «Хетафе» не уступит и в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 2.27.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Кике Сетьена:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.00;

• успех 2:0 — за 6.30;

• ничья 161 — за 6.80.

По мнению букмекеров, игра вряд ли получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.36, ТМ 2.5 — за 1.63.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.34, «обе забьют — нет» идет за 1.60.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля 2023 года

«Хетафе» — один из главных аутсайдеров текущего сезона ла лиги. Темно-синие идут на 19-м месте, но немного выровняли результаты — не проигрывают в чемпионате на протяжении трех матчей, один из которых выиграли. «Вильярреал» же подходит к матчу в плохой форме: команда Сетьена проиграла в чемпионате четыре матча подряд.

Обе команды немного забивают: хозяева в ла лиге отличаются в среднем 1.09 раза за игру, гости — 0.86 раза. «Вильярреал» за последние пять игр чемпионата лишь однажды забил больше одного мяча, а всего выжал только четыре гола. «Хетафе» не может оформить больше одного гола уже семь игр подряд, за которые оформил лишь пять мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.63.