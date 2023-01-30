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Сегодня, 19:15

«Вильярреал» — «Райо Вальекано»: где смотреть матч ла лиги 30 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вильярреал» — «Райо Вальекано» 30 января 2023 года
Евгений Коростелев
Жерар Морено.
Фото Global Look Press
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30 января в 19-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет дома с «Райо Вальекано». Игра пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

Испания. Лига 1. 19-й тур
30 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Райо Вальекано

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вильярреал» — серьезный фаворит матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Райо Вальекано» — за 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на мадридцев в случае их успеха принесет 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Считаете, что гости не уступят? Х2 идет за 2.20.

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.00, на ТМ 2.5 — за 1.87.

В шести из десяти последних очных матчей соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка — 1.98, на «обе забьют — нет» — 1.83.

Можете взять пенальти за 2.80 или удаление за 4.00. Микст этих событий доступен за 8.00.

«Райо Вальекано» по ходу сезона забивает даже больше, чем «Вильярреал»: 24 гола против 21. На результативный удар гостей коэффициент — 1.63.

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На то, что команда Кике Сетьена забьет дважды подряд, котировка — 2.10. У соперников такое же условие предложено за 6.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу хозяев идет за 6.10;

  • ничья 1:1 — за 7.00.

  • 2:0 — 7.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
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