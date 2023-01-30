30 января в 19-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет дома с «Райо Вальекано». Игра пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вильярреал» — серьезный фаворит матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Райо Вальекано» — за 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на мадридцев в случае их успеха принесет 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Считаете, что гости не уступят? Х2 идет за 2.20.

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.00, на ТМ 2.5 — за 1.87.

В шести из десяти последних очных матчей соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка — 1.98, на «обе забьют — нет» — 1.83.

Можете взять пенальти за 2.80 или удаление за 4.00. Микст этих событий доступен за 8.00.

«Райо Вальекано» по ходу сезона забивает даже больше, чем «Вильярреал»: 24 гола против 21. На результативный удар гостей коэффициент — 1.63.

На то, что команда Кике Сетьена забьет дважды подряд, котировка — 2.10. У соперников такое же условие предложено за 6.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу хозяев идет за 6.10;

ничья 1:1 — за 7.00.

2:0 — 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано»

«Вильярреал» не только удачно в последнее время играет с «Райо Вальекано», но и прилично забивает этому сопернику: в восьми встречах из десяти отличился больше раза за 90 минут. Крайний матч между командами вовсе завершился со счетом 5:1 в пользу «желтой подлодки». Сейчас команда Сетьена снова фаворит, а игра для нее будет домашней — в последних двух валенсийцы забили дважды даже «Реалу». «Райо» отгрузить пару голов им труда не составит.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.82.