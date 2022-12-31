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Сегодня, 17:15

«Вильярреал» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 31 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вильярреал» — «Валенсия» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Джованни ло Чельсо.
Фото Global Look Press
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31 декабря в 15-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на стадионе «Ла Керамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр матча — Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Вильярреалу». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, вероятность исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Валенсии» — за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на гостей выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

На то, что «летучие мыши» не проиграют, котировка — 1.76.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Обмен голами предложено оформить за 1.77, противоположный результат — за 2.05.

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Считаете, что в матче будет пенальти? Поставить на 11-метровый можно за 2.95, на удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу «Вильярреала» — за 7.40;

  • 2:1 — за 8.30.

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