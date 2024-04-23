Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Виннипег» — «Колорадо»: Ничушкин приложит руку к очередному голевому шоу

Прогноз на матч Кубка Стэнли «Виннипег» — «Колорадо» 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») в первом матче с «Тампой».
Фото Getty Images
Telegram Дзен

24 апреля «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» и начнется в 04.30 по московскому времени. В России легально не транслируют турнир.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo;) в&nbsp;первом матче серии. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон»: команда Овечкина вряд ли сдержит Панарина и партнеров

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у команд практически равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.50, это около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять с чуть большим коэффициентом 2.60 (36%), ничья идет за 3.70 (26%).

Победа «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.87, этот рынок на «Колорадо» предложен за 1.93.

Также можно выбрать один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.86, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.39.

Тотал больше 5.5 шайбы дан за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.28.

Рынок на наличие овертайма предложен за 4.00, обратная опция идет за 1.25.

Сергей Бобровский (&laquo;Флорида Пантерз&raquo;). «Флорида» — «Тампа-Бэй»: Бобровский вновь остановит Кучерова

Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Колорадо»

В первой встрече соперники выдали вулканические 7:6 (победа «Джетс»), но такой счет не должен удивлять — в двух предыдущих очных играх регулярки «истребители» победили с эффектными 7:0 и 6:2. Восемь из 10 последних встреч между «Виннипегом» и «Колорадо» закончились минимум с шестью голами на двоих. «Эвеланш» вообще самая результативная команда регулярного чемпионата с 3,68 шайбы в среднем за три периода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.90 (если будет забито ровно шесть шайб, случится возврат).

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Бобровский вновь остановит Кучерова