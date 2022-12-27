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Сегодня, 13:15

«Виннипег» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Миннесота» 28 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press
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28 декабря в 04.00 по московскому времени в НХЛ начнется матч между «Виннипегом» и «Миннесотой». Встреча пройдет в «Канада Лайф-центре» — на домашнем льду «Джетс». В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом «Миннесоту». На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Виннипега» — за 2.65 (34%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 2650 рублей.

Выигрыш «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.00, «Миннесоты» — за 1.85.

Эксперты считают, что матч получится довольно результативным: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.77, ТМ 5.5 — за 2.10.

Можете сделать ставку на индивидуальные показатели команд: ИТБ1 (2.5) идет за 1.71, ИТМ1 (2.5) — за 2.14. У «Миннесоты» те же условия предложены за 1.64 и 2.25 соответственно.

Почти нет сомнений, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» доступен за 1.08, «обе забьют — нет» — за 8.10.

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Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Миннесота»

Команды встречались месяц назад — тот матч завершился разгромным триумфом «Миннесоты» со счетом 6:1. Последние пару недель «Уайлд» также были хороши: шли на серии из шести побед, пока не оступились против «Сан-Хосе». В составе «Минни» как всегда выделялся Кирилл Капризов, на счету которого в этом сезоне уже 43 очка (19+24).

«Виннипег» же смотрится неважно: проиграл пять из восьми последних встреч в НХЛ и трижды в четырех крайних матчах. Успех «Миннесоты» в ближайшей игре никого не удивит.

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» за 1.85.

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