22 июня в английском Бирмингеме состоится интригующий матч в женском одиночном разряде — вернувшаяся в тур после пятимесячной паузы Винус Уильямс сыграет с Еленой Остапенко. Встреча американки и латвийки состоится во втором круге турнира и начнется не ранее 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Уильямс ведет в личном противостоянии со счетом 2:0.

При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet не оставляют Винус почти никаких шансов на победу в предстоящем матче. Поставить на 43-летнюю теннисистку можно с коэффициентом 5.95, что приблизительно 11% вероятности исхода. Успех Остапенко доступен за значительно меньшие 1.12 (89%).

Ставка в 1000 рублей на Уильямс-старшую в случае ее неожиданной победы принесет выплату в 5950 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу Остапенко открыт за 1.43. Если же верите в возрастную американку, возьмите выигрыш ею хотя бы одной партии за 2.70.

На триумф Елены с форой (-5.5) гейма котировка — 1.85. Обратная ставка на Винус с гандикапом (+5.5) идет за 1.92.

Тотал больше 19.5 гейма можете оформить за 1.93, ТМ 19.5 — за 1.84. Три последних матча с участием Уильямс и два с участием Остапенко завершились «верхом».

На шесть и более брейков в игре котировка — 1.72, на пять и менее — 2.00.

Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Елена Остапенко

Пять дней назад Уильямс отпраздновала 43-й день рождения, но такой почтенный для тенниса возраст не мешает ей продолжать карьеру. Правда, в последние годы американка играет крайне редко и почти не выигрывает — победа над Джорджи в первом круге Бирмингема стала для нее всего пятой с начала 2020 года. А два матча подряд Винус взяла в последний раз в августе 2019-го.

В силу возраста Уильямс уже тяжело справляется с физическими нагрузками и не успевает за большим количеством мячей. На прошлой неделе в Хертогенбосе ее переиграла даже 17-летняя швейцарка Наф, которая обладает не самым сильным ударом. Что уж говорить об Остапенко, которая лупит как из пушки. Латвийка будет «убивать» соперницу выстрелами навылет и в розыгрышах, и особенно на приеме. Шансов оказать сопротивление у Винус нет никаких.

Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.84.

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