6 сентября «Витязь» в матче КХЛ сыграет с «Адмиралом». Игра пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Адмирал» фаворитом матча. На победу гостевой команды в основное время можно поставить за 2.36, вероятность — примерно 42%. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Витязя» — за 2.85 (35%).

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На то, что «Витязь» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.59. Правда, в первых двух матчах сезона клуб из Балашихи крупно уступил.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 2.13, ТМ 4.5 — за 1.71.

Суммарно в двух играх хозяева пропустили 11 раз. ИТБ2 (2.5) идет за 2.32, ИТМ2 (2.5) — за 1.60.

Успех «Адмирала» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, выигрыш «Витязя» — за 2.04.

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