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Сегодня, 12:45

«Витязь» — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Витязь» — «Адмирал» 6 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Владимир Галузин.
Фото Официальный сайт ХК «Витязь»
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6 сентября «Витязь» в матче КХЛ сыграет с «Адмиралом». Игра пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Дмитрий Кугрышев. «Лада» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Адмирал» фаворитом матча. На победу гостевой команды в основное время можно поставить за 2.36, вероятность — примерно 42%. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Витязя» — за 2.85 (35%).

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На то, что «Витязь» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.59. Правда, в первых двух матчах сезона клуб из Балашихи крупно уступил.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 2.13, ТМ 4.5 — за 1.71.

Константин Лучевников. «Ак Барс» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Суммарно в двух играх хозяева пропустили 11 раз. ИТБ2 (2.5) идет за 2.32, ИТМ2 (2.5) — за 1.60.

Успех «Адмирала» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, выигрыш «Витязя» — за 2.04.

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ХК Витязь
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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