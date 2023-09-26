26 сентября в одном из четырех матчей КХЛ «Витязь» сыграет с «Торпедо». Игра состоится в Подмосковье на арене «Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают команду из Нижнего Новгорода фаворитом предстоящей встречи. Успех «Торпедо» в основное время котируется за 1.89, это около 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), триумф «Витязя» — за 3.60 (28%).

Подмосковный клуб проиграл семь матчей подряд, пропустив в каждом из них не менее трех шайб. ИТБ2 (2.5) идет за 1.69, ИТМ2 (2.5) — за 2.23.

Общий тотал больше 5.5 гола предложен за 2.22, ТМ 5.5 — за 1.70.

Выигрыш «Торпедо» с форой (-1.5) шайбы оценен в 2.55. Если же вы сильно верите в «Витязь», оформите Ф1(+1.5) за 1.55. В двух предыдущих очных встречах нижегородцы победили с запасом.

Триумф гостей с учетом ОТ и серии буллитов можно взять за 1.54, викторию хозяев — за 2.55.

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