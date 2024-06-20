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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Во Владивостоке состоятся масштабные соревнования по компьютерному спорту «КиберФест»

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С 25 июня по 6 июля 2024 года на «КиберФесте» во Владивостоке пройдут масштабные соревнования по компьютерному спорту, среди них — «Кибервосток 2024 — Региональный турнир» и первый ежегодный международный турнир по киберспорту в Дальневосточном федеральном округе.

Организаторы соревнований — «Инфра Лаб», Федерация компьютерного спорта России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Владивостокский государственный университет, Правительство Приморского края и администрация города Владивостока. Мероприятие состоится при поддержке Администрации Президента РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и Минспорта России. Партнер «КиберФеста» — компания FONBET.

Мероприятия пройдут в рамках поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, данного на ВЭФ-2023. Он отметил, что проведение соревнований высокого уровня способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом.

К популяризации компьютерного спорта в России присоединяются и крупные игроки рынка. Так, в 2023 году компания FONBET создала свою киберспортивную лигу. Первая Fonbet Media eLeague в дисциплине CS:GO стартовала в марте 2023 года, на текущий момент завершив шесть сезонов, совокупный призовой фонд которых составил 11,5 млн руб. В 2024-м компания создала новую соревновательную платформу по спортивному программированию Foncode совместно с ФСП.

«Развитие компьютерного спорта является приоритетным для FONBET. Дальнейшая поддержка этого направления позволит повысить конкурентоспособность наших коллективов на домашних и международных соревнованиях. Партнерство с «КиберФестом» — важный и логичный шаг для нашей компании», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

«Кибервосток 2024 — Региональный турнир» по игре «Мир танков» проходит в два этапа. Отборочные игры прошли с 1 по 9 июня 2024 года онлайн, а сильнейшие киберспортсмены сразятся за первенство в финале 25 июня 2024 года.

С 26 по 28 июня в рамках фестиваля пройдет финал чемпионата России по компьютерному спорту-2024 по дисциплинам DCL — The Game, «Тетрис», Tekken 8, StarCraft 2, DOTA 2, Counter-Strike 2. С 29 по 30 июня 2024 года к чемпионату примкнет первый ежегодный международный турнир по киберспорту в ДФО, а 30 июня в преддверии открытия международного турнира «Кибервосток» пройдет выставочный матч между командой Приморского края и сборной ДФО.

В международном турнире примут участие команды из России, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Республики Беларусь. Каждая страна выставит сборную команду, состоящую из пяти человек. Команды будут состязаться за первенство в DOTA 2.

Финалы пройдут в формате LAN (Local Area Network) со свободным входом на площадку. Следить за ходом мероприятий можно на сайте киберфест.рф и в официальных социальных сетях «КиберФеста» и партнеров.

Прогнозы на спорт
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