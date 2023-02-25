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«Волга» — «Зенит»: где смотреть матч FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Иван Серегеев.
Фото Global Look Press
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25 февраля «Зенит» приедет в Ульяновск к «Волге», чтобы сыграть с ней в четвертьфинале FONBET Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Труд». Судья Алексей Сухой даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. Увидеть игру онлайн в прямом эфире возможно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции в 14.25 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

«Зенит» — безальтернативный фаворит матча, по мнению букмекеров. На успех сине-бело-голубых доступен коэффициент 1.21, что примерно 81% вероятности исхода. Победа «Волги» в основное время оценена в 18.0 (5%). Ничья идет за 6.50 (14%).

1000 рублей, поставленные на сенсационный выигрыш волжан, принесут 18 000 рублей, или 17 000 рублей чистой прибыли.

Эксперты предсказали несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.33.

Аналитики совсем не верят в «Волгу», но допускают, что команда Рината Аитова сыграет вничью хотя бы в одном тайме. На это событие доступна котировка 1.92.

«Зенит» — самая результативная команда премьер-лиги: за 17 матчей она оформляет в среднем 2.7 мяча. ИТБ2 (2.5) предложен за 2.07.

Выход питерцев во второй этап четвертьфинала Пути регионов оценен в 1.13, проход волжан получил котировку 6.70.

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Встречу пропустят пять игроков сине-бело-голубых: Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Нуралы Алип и Александр Ерохин. Зато можно поставить на гол второго лучшего бомбардира «Зенита» Сергеева. Мяч Ивана при победе «Зенита» доступен с коэффициентом 2.03.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • победа «Зенита» 2:0 — за 5.40;

  • успех питерцев 3:0 — за 6.40;

  • минимальный триумф гостей — 6.60.

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ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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