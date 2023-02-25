0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Волга» — «Зенит»: прогноз на матч FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В субботу, 25 февраля, «Волга» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске и начнется в 14.30 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.25 мск. Матч обслужит арбитр Алексей Сухой.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом встречи. На победу питерцев можно поставить за 1.21, это примерно 81% вероятности исхода. В успех «Волги» эксперты не верят — он оценен в 18.0 (5%). На ничью предложен коэффициент 6.50 (14%).

Если поставить на внезапную победу волжан 1000 рублей, в случае их успеха можно выиграть 18 000 рублей. Прибыль в таком случае составит 17 000 рублей.

Поставить на проход сине-бело-голубых во второй раунд четвертьфинала Пути регионов можно за 1.13. Сенсационный выход «Волги» оценен за 6.70.

Аналитики ожидают несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.33.

При этом эксперты не верят, что в матче отличатся обе команды. На вариант «обе забьют — нет» предложена котировка 1.56. Обратный рынок оценен в 2.42.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • победа «Зенита» 2:0 — за 5.40;

  • успех питерцев 3:0 — за 6.40;

  • минимальная победа гостей — 6.60.

Хозяев, несмотря на их статус, не стоит сбрасывать со счетов: «Волга» победила в шести из 10 матчах предсезонки, а в последних пяти встречах забивала в среднем 2.4 мяча. Поставить на ничью или победу волжан можно за 4.80.

Карим Бензема. «Реал» и «Атлетико» — супер. Но безумная форма Бензема и Винисиуса поможет «бланкос» продолжить погоню за «Барсой»

Прогноз и ставка на матч «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года

«Волга» неудачно выступает в первой лиге: занимает предпоследнее, 17-е место и отстает на пять очков от спасительной 14-й строчки. Но в FONBET Кубке России волжане играют ярко: выбили «Рубин», «Нефтехимик» и «Кубань», обыграв каждого соперника со счетом 2:1. На сборах команда Рината Аитова провела 10 матчей и выиграла шесть из них.

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ с отрывом в шесть баллов от второго места. Но в Кубке команда Семака выступала неубедительно: заняла третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом». Питерцы выиграли оба матча только у воронежской команды и один раз у «Крылышек».

В этой паре легко выделить фаворита, но есть нюанс. Перед матчем «Зенит» уговаривал руководство «Волги» перенести матч из Ульяновска в Петербург из-за плохого качества поля стадиона «Труд», но получил отказ, что наверняка скажется на качестве атакующих действий обеих команд.

Кроме того, матч пропустят сразу пять игроков «Зенита»: Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Нуралы Алип, Александр Ерохин и Клаудиньо. В сложившихся обстоятельствах сине-бело-голубые все равно победят, но разгрома ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 1.88.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч бундеслиги 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 25 февраля 2023 года