Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: лондонцы победили всухую в двух подряд визитах на «Молинью»

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 20 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Томми Дойл и Габриэл Жезус («Арсенал» — «Вулверхэмптон»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

20 апреля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал» в 34-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 21:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе лондонцев: на «Арсенал» предложили котировку 1.40, это около 67% вероятности. Успех «волков» оценили в 7.80 (13%). Ничья идет за 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.29. Соперники преодолели «верх» по голам в трех из пяти предыдущих поединков.

«Обе забьют» дали за 1.83, обратный рынок доступен за 1.97.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «канониров». Этот результат представили с коэффициентом 6.20.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). В разгар чемпионской гонки «Ливерпуль» разучился забивать с игры. Клоппу срочно нужно решить проблему

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

«Волки» вряд ли покусают парней Микеля Артеты. Лондонцы не пропустили в пяти выездных поединках АПЛ подряд. Да и в двух предыдущих визитах на «Молинью» выиграли всухую (1:0 и 2:0). За последнюю неделю «канониры» получили подножку в борьбе за титул и вылетели из Лиги чемпионов, поэтому к разборке с командой Гэри О'Нила подойдут максимально собранными.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 2.11.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Читайте также
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире