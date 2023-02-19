19 февраля российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира ATP 500 в Роттердаме сразится с итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:0 в пользу второй ракетки России.

Букмекеры считают Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 2.48 (35%).

Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его триумфа принесет выплату в 2480 рублей, а чистая прибыль составит 1480 рублей.

Эксперты считают, что встреча завершится со счетом 2:0 в пользу Медведева (2.50). Последний матч в октябре 2022-го в Вене Даниил как раз победил всухую.

В каждой из четырех очных игр российский теннисист выигрывал с гандикапом минимум в четыре гейма. Ф2(-2.5) идет за 1.92, Ф1(+2.5) — за 1.90.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — тоже в 1.90.

Ни в одном матче в Роттердаме Медведев не доходил до тай-брейка. На то, что в финале судьба одного из сетов решится в 13-м гейме, котировка — 2.35.

Во встречах с Ботиком, Оже и Димитровым Даниил делал минимум четыре брейка. ИТБ2 (3.5) выигранные подачи соперника можно взять за 2.25, ИТМ2 (3.5) — за 1.57.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Медведев показал замечательный теннис в трех последних матчах, а особенно против Димитрова. В первую очередь Даниил был очень эффективен на чужой подаче — не дошел до брейк-пойнтов только в одном гейме на приеме и шесть раз сделал брейк (6:1, 6:2).

Как и Медведев, Синнер проиграл на турнире только одну партию — Бонзи в первом круге. Далее итальянец справился с Циципасом, Вавринкой и Грикспуром. Однако ни один из этих соперников не был активен на приеме и позволял Яннику вести игру, не ставил его в непростые положения.

Даниил во всех четырех очных матчах против Синнера давил на него как в игровом плане, так и психологически — более молодой соперник не справлялся с давлением. Сейчас ситуация будет абсолютно такой же, что позволит русскому чемпиону взять титул.

Рекомендуемая ставка: Медведев — чемпион за 1.54.