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Янник Синнер — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 14 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Янник Синнер — Новак Джокович 14 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Новак Джокович на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
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14 июля Новак Джокович попытается выйти в пятый финал Уимблдона подряд. Соперник второй ракетки мира по полуфиналу — итальянец Янник Синнер. Матч начнется не раньше 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают травяной «мейджор». Серб уже дважды обыгрывал восьмого номера мирового рейтинга и не уступил ему ни разу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение 36-летней второй ракетке мира: поставить на Джоковича можно с коэффициентом 1.18, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш итальянца предложен с котировкой 5.20 (17%).

Верите в триумф молодого спортсмена? Ставка на Янника в 1000 рублей при благоприятном исходе превратится в 5200 рублей.

Эксперты почти не сомневаются в уверенной победе Джокера: его успех 3:0 идет за 1.93 — это наиболее возможный итог поединка.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(5.5) — за 2.08, Ф2(-5.5) — за 1.79;

• Ф1(6.5) — за 1.71, Ф2(-6.5) — за 2.17.

В прошлом раунде оба спортсмена провели по четыре партии с соперниками из России. Тотал больше 3.5 сета на предстоящий поединок можно оформить за 1.70, ТМ 3.5 — за 2.07.

Еще предложены рынки на тотал геймов: ТБ 37.5 оценен в 1.95, ТМ 37.5 — в 1.90.

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Прогноз и ставка на матч Уимблдона Янник Синнер — Новак Джокович

Серб выглядит серьезным фаворитом, все же он побеждал в последних четырех розыгрышах Уимблдона и близок к пятому подряд выходу в финал. Но на двух предыдущих стадиях Ноле отдал по сету Хуберту Хуркачу и Андрею Рублеву. В рейтинге ATP Синнер находится выше поляка и на одну позицию ниже россиянина (8). Вероятно, итальянец сможет как минимум повторить результаты прошлых оппонентов Джокера.

Рекомендуемая ставка: Синнер выиграет хотя бы один сет за 1.60.

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