5 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Японии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток американца Исмаила Эльфата прозвучит в 18.00 по московскому времени. Встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.45 мск. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шашечных» серьезными фаворитами встречи: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех «Синих самураев» предложен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.30 (30%).

Ждете победу Хорватии? Ставка в 1000 рублей на успех европейцев при благополучном исходе принесет 2120 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на перевес хорватов:

• победа «Шашечных» 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех Хорватии 2:0 — за 8.20.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.68. Команды встречались на двух чемпионатах мира: в 2006-м и 1998-м — и действительно выдали не самые яркие матчи — 0:0 и 1:0 (победа Хорватии).

Сборные в Катаре забили по четыре мяча. «Шашечные» все голы оформили в ворота Канады, а в остальных встречах скатали нулевые ничьи. Индивидуальный тотал хорватов больше 1.5 мяча доступен за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

«Синие самураи» вонзили по два мяча Германии и Испании. Индивидуальный тотал японцев больше 1.5 гола идет за 3.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.29.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен котировкой 2.07, «обе забьют — нет» можно взять за 1.76.