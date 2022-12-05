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Япония — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года
Артем Белинин
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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5 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Японии и Хорватии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды американец Исмаил Эльфат.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Япония
Хорватия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами финалистов прошлого мундиаля. Поставить на хорватов можно за 2.12, это примерно 45% вероятности. Ничью оценили в 3.30 (30%), победу японцев — в 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что японцы не уступят в матче, оформите ставку за 1.81.

В игре можно поставить на проход в четвертьфинал — успех Японии оценили в 2.65, Хорватии — в 1.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.48.

«Верх» по голам прошел в половине матчей группового этапа при участии Японии и Хорватии. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, на обратный исход — за 1.65.

Эксперты не ждут обмена голами, вариант «обе забьют — нет» оценили в 1.63.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

Лука Модрич. Япония — Хорватия: цена ошибки смутит даже Модрича

Прогноз и ставка на матч Япония — Хорватия

Японцы уже добились гигантского успеха — победили Испанию и Германию. Теперь на очереди вице-чемпионы мира. Хорватская команда — возрастная, результативные матчи они устраивают редко (всего четыре из прошедших десяти). Плюс на кону четвертьфинал, а это вызывает дополнительную осторожность. Япония — сенсация мундиаля, но вряд ли она изменит хорватский тренд на «низ». Слишком велик риск.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

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