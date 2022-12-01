1 декабря Япония и Испания сыграют в рамках последнего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса из ЮАР прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начинается в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Луиса Энрике явным фаворитом: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 69% вероятности. Выигрыш японцев доступен с котировкой 9.10 (10%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (21%).

Япония на групповом этапе обыграла Германию. Ждете еще одну сенсационную победу азиатов? Ставка в 1000 рублей на успех «Синих самураев» при благополучном исходе принесет 9100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают существенное превосходство «Красной фурии»:

• победа Испании 2:0 идет за 6.00;

• 1:0 — за 6.30;

• успех 2:1 — за 8.30.

Япония в первом туре обыграла Германию (2:1) и получила хорошие шансы на выход из группы. Правда, в следующей игре «Синие самураи» так же неожиданно уступили Коста-Рике (0:1). Теперь для выхода в плей-офф японцам необходима победа или хотя бы ничья. Поставить на то, что азиаты не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 3.10.

Аналитики верят в то, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.10.

Испания на этом турнире забила уже восемь мячей, правда, семь из них заколотила в матче против Коста-Рики. Индивидуальный тотал «Красной фурии» больше 1.5 мяча оценен в 1.53, ИТМ2 (1.5) — в 2.50.

Эти рынки на Японию доступны за 5.00 и 1.18. «Синие самураи» в Катаре отличались только в игре с Германией, которой забили дважды.