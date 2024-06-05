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Прогнозы на спорт

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Ясмин Паолини — Елена Рыбакина: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2024 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини — Елена Рыбакина 5 июня 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 июня в 15.15 по московскому времени начнется четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде межде Еленой Рыбакиной и Ясмин Паолини. Теннисистки сыграют между собой в четвертый раз, счет личных встреч — 2-1 в пользу москвички.

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Букмекеры считают Рыбакину серьезным фаворитом матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Паолини котируется за 3.70 (23%).

Тотал больше 19.5 гейма предложено взять за 1.62, ТМ 19.5 — за 2.15. Предыдущий матч между девушками получился боевым — в нем было разыграно 30 геймов.

Выигрыш Паолини с форой (+4.5) гейма идет за 1.93. Если же Рыбакина победит с разницей в пять и более гейма, сыграет пари за 1.87.

Эксперты не сомневаются, что Елена выполнит больше подач навылет: Ф2(-3.5) доступна за 2.10, Ф1(+3.5) — за 1.65.

16 и более брейк-пойнтов в игре можно взять за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч Ясмин Паолини — Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана в Париже наконец не испытывает проблем со здоровьем и показывает очень яркую игру. В четырех предыдущих раундах она не проиграла ни одного сета, максимально отдавая соперницам по четыре гейма за партию. У Паолини же два последних матча против Андрееску и Аванесян были трехсетовыми и напряженными. Итальянка должна быть чуть хуже готова к четвертьфиналу физически, а это огромный минус, когда встречаешься с находящейся на пике Рыбакиной. Лена должна без проблем заходить в топ-4.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной 2:0 за 1.75.

Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Елена Рыбакина
0
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