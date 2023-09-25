25 сентября российский теннисист Аслан Карацев сыграет в полуфинале турнира ATP 250 в китайском Чжухае против японца Йосихито Нисиоки. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Спортсмен из Азии ведет в личном противостоянии — 1:0.

Впрочем, аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом матча отнюдь не Нисиоку. На победу Карацева можно поставить с коэффициентом 1.78, что приблизительно 56% вероятности исхода. Успех японца доступен за 2.02 (44%).

Можете подстраховать Йосихито с помощью форы — Ф1(+1.5) идет за 1.87. Если же верите в яркую победу Карацева, оформите Ф2(-1.5) за 1.94.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 22.5 — в 1.97.

Если японец выиграет хотя бы одну партию, сыграет коэффициент 1.42. Если россиянин — то 1.30.

Триумф Карацева со счетом 2:0 по сетам доступен за 2.73. Такое же условие на Нисиоку можно оформить за 3.28.

Прогноз и ставка на матч Йосихито Нисиока — Аслан Карацев

Карацев на этом турнире включил режим льва. Россиянин, который частенько страдает мягкотелостью, в этот раз в борьбе прошел очень непростых соперников: Маттео Арнальди (три сета), Энди Маррея (три) и Кэмерона Норри (два). Аслан показывает серьезную заряженность на успех, а его теннис похож на тот, которым он выделялся по ходу 2021 года.

У Нисиоки соперники были значительно проще: Теренс Атман из Франции, Ллойд Харрис и Ян-Леннард Штруфф. Да, всех их японец также победил без особых проблем, но его игра не вызывала вау-эффекта. Карацев на данном этапе выглядит предпочтительнее и боеспособнее соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.78.

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