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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:40

YUNGWAY и Toxi$ выступят на LAN турнире FONBET MEDIA ELEAGUE

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Перед стартом первого матча плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE 6 апреля в 13.00 на арене Баунс выступит популярный рэп-исполнитель YUNGWAY. А в финальный день турнира — специальный гость Toxi$.

Сетка плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE определялась по итогам групповой стадии, которая прошла 1-2 апреля в режиме онлайн. В первый день LAN турнира пройдут три матча: Team Anastaze сразится с Team Poka, а Team STROGO встретится с Team Airscape. Оба матча пройдут в формате BO1. Победители выйдут в финал верхней сетки, а проигравшие разыграют между собой путевку в финал нижней сетки. Матч пройдет в формате BO3.

Гранд-финал FONBET MEDIA ELEAGUE состоится 7 апреля. Команды разыграют призовой фонд в размере двух миллионов рублей. Трансляция всех матчей ведется в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

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Прогнозы на спорт
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