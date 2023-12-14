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Сегодня, 10:15

«Юнион» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Юнион» — «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
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14 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Юниону» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и стартует в 20.45 по московскому времени. Соперников по группе E рассудит бригада израильского арбитра Ореля Гринфельда. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 20.30 мск.

Лига Европы. Группа E
14 дек, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
Ливерпуль

В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе парней Юргена Клоппа: поставить на красных можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Успех «Юниона» предложен с котировкой 2.76 (27%). Ничью оценили в 3.74 (36%).

Виктория хозяев с форой (0) идет за 2.03. Если верите в «Ливерпуль», но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.79.

Аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.39.

«Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.59. На «Энфилде» мерсисайдцы выиграли всухую (2:0).

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Прогноз и ставка на матч «Юнион» — «Ливерпуль»

Красные уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, но это не значит, что поединок на «Констант Ванден Сток» будет скучным. В нынешнем розыгрыше Мо Салах и компания не пробили «верх» по метким выстрелам лишь однажды — в игре с «Юнионом» на «Энфилде» (2:0). Да и в трех последних турах АПЛ мерсисайдцы отличились как минимум дважды за 90 минут. «Апачи» же бьются за евровесну, и у них нет другого выбора, кроме как искать счастья в атаке.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.87 (если случится ровно три гола, будет возврат).

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ФК Ливерпуль
ФК Юнион
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