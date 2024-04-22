Юрий Семин проведет public talk с болельщиками «Локомотива»

Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:00
Встреча с легендарным тренером московского «Локомотива» состоится 28 апреля в LOFT 3 на Автозаводской. Сбор гостей назначен на 14.00 по московскому времени.
Мероприятие «Настоящий Семин» пройдет при поддержке БК FONBET. В рамках public talk болельщики смогут пообщаться с легендой «железнодорожников», взять автограф и сделать совместное фото. Для гостей мероприятия будет подготовлена большая программа активностей и тематический мерч, посвященный Семину.
Центральным событием мероприятия станет просмотр столичного дерби «Спартак» — «Локомотив» под комментарии Юрия Палыча и Владимира Стогниенко.
Стать участником закрытой встречи можно, оставив заявку на сайте fon.bet.
Задать вопрос Семину можно, перейдя по ссылке.
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