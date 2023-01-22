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Сегодня, 17:15

«Ювентус» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 22 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
Мойзе Кин.
Фото Global Look Press
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22 января в 19-м туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Аталантой». Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Бригаду арбитров возглавит Ливио Маринелли.

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Аталанта

«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу туринцев можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность подобного исхода — около 46%. На ничью и успех «Аталанты» котировки одинаковые — 3.50 (по 27%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.72. В последних двух матчах против туринцев бергамаски набрали четыре очка.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.04, ТМ 2.5 — в 1.83.

Эксперты так и не определились, забьют команды друг другу или нет: обмен можно взять за 1.86, противоположный исход — за 1.94.

На то, что одна из команд забьет два гола подряд, коэффициент — 1.89. На три мяча в ряд котировка — 4.60.

В трех из четырех последних матчах с участием «Ювентуса» один из таймов обязательно заканчивался вничью. Такое условие предложено взять за 1.53.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.30;

  • успех бьянконери 1:0 — за 6.90;

  • 2:1 — за 8.50.

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