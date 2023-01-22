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Сегодня, 11:15

«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 22 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года
Артемий Кутейников
Данило и Федерико Кьезо в матче Кубка Италии с «Монцой».
Фото Global Look Press
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22 января «Ювентус» проведет первый матч в серии А после получения 15-очкового штрафа: «старая синьора» встретится с «Аталантой». Игра пройдет в Турине на арене «Альянц Стадиум», арбитр Ливио Маринелли даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Аталанта

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Успех гостей предложен за 3.40 (29%), ничья доступна с такой же котировкой.

Ждете выигрыша хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу туринцев при благоприятном исходе принесет 2300 рублей.

Бергамаски успешно играют против «Ювентуса» в серии А: не проигрывают на протяжении пяти матчей, в которых выиграли два раза. Поставить на то, что команда Джанпьеро Гасперини как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.66.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество «старой синьоры»:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80;

• успех «Аталанты» с таким же счетом — за 8.50.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.90, «обе забьют — нет» идет с таким же коэффициентом.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года

Бергамаски выиграли в двух последних турах чемпионата Италии, чем оборвали серию из четырех матчей без побед. Причем в прошедшей на прошлой неделе игре «Аталанта» ярко разгромила «Салернитану» (8:2). «Ювентус» же в прошлом туре влетел лидирующему «Наполи» (1:5), а после получил штраф на 15 очков и серьезно отдалился даже от гонки за Лигу чемпионов. По сути, сезон для «старой синьоры» завершен — теперь команда Макса Аллегри идет 10-й. Гости подходят к матчу в лучшем состоянии, к тому же хорошо справляются с туринцами в серии А — не проигрывали на протяжении пяти матчей.

Рекомендуемая ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.66.

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