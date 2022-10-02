Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Болонья» 2 октября 2022 года

2 октября в серии А «Ювентус» столкнется с «Болоньей». Игра восьмого тура состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Розарио Абиссо из Палермо назначен главным арбитром.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» выставлен коэффициент 1.55, это примерно 64% вероятности. На ничью котировка 4.30 (23%), на успех «Болоньи» — 6.70 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 4300 рублей.

Есть ли у аутсайдера шансы не проиграть в Турине? Вариант Х2 доступен за 2.55.

Эксперты считают, что команды порадуют болельщиков градом голов: тотал больше 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Ювентус» пропустил хотя бы раз в последних пяти матчах, поэтому обратите внимание на вариант «Болонья» забьет» за 1.67.

Обмен голами идет за довольно высокие 1.95, обратный исход — за 1.85.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Болонья»

«Ювентус» ужасен в начале сезона, а над шеей Массимилиано Аллегри навис топор: туринцы идут только восьмыми в серии А и отстают от лидирующего «Наполи» уже на семь очков. Последние два результата особенно поразили: ничья 2:2 дома с жалкой «Салернитаной» и гостевые 0:1 с «Монцей».

«Болонья» примерно одного уровня с последними обидчиками бьянконери. Учитывая, что у самого титулованного клуба Италии снова большие проблемы с составом (не сыграют Кьеза, Алекс Сандро, Локателли, Миретти, Погба и Рабье), гости должны наиграть если не на ничью или победу, то хотя бы на гол.

Рекомендуемая ставка: гости забьют за 1.67.