4 апреля «Ювентус» и «Интер» проведут первый полуфинал Кубка Италии. В прошлом сезоне команды встречались в финале турнира, а нерадзурри победили 4:2. Предстоящий матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев небольшими фаворитами: поставить на победу бьянконери можно с коэффициентом 2.33, что составляет около 42% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.35 (28%).

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В этом сезоне серии А команды встречались дважды: оба раза Макс Аллегри и компания оказывались сильнее (1:0 и 2:0). Взять непоражение «Интера» в предстоящем матче можно за 1.63.

Также доступны котировки на проход команд в финал турнира. Согласно им, действующий обладатель Кубка — фаворит полуфинальной пары: успех «Ювентуса» предложен за 2.28, «Интера» — за 1.64.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 6.77;

• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.65. За последние 10 матчей во всех турнирах команды только три раза выполнили этот показатель.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.99, обратный рынок предложен с котировкой 1.81. Вариант с голами от обоих коллективов заходил в пяти из прошедших 10 игр «Интера» и «Ювентуса» во всех соревнованиях.