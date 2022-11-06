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6 ноября, 19:15

«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч серии А 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 6 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
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6 ноября в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск. Главный арбитр — Даниэле Довери.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» небольшим фаворитом встречи. На его победу предложен коэффициент 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае положительного результата выплата составит 3000 рублей, чистая прибыль — 2000 рублей.

Вариант «Ювентус» не проиграет идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Обмен голами предложено взять за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Эксперты считают, что наиболее вероятный автор гола в составе «Ювентуса» — Аркадиуш Милик. Коэффициент — 3.50. У «Интера» забитого мяча стоит ждать от Лаутаро Мартинеса — 3.00.

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Если считаете, что в матче будет назначен пенальти, возьмите его за 2.55. Удаление — за 3.30.

Ничья 1:1 — счет, с которым, скорее всего, завершится встреча. Котировка на это — 6.20.

Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
2
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