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Сегодня, 02:15

«Ювентус» — «Лечче»: прогноз на матч серии А 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лечче» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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26 сентября встретятся соседи по таблице серии А: «Ювентус» примет на своем поле «Лечче». Поединок шестого тура состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 6-й тур
26 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лечче

«Ювентус» — фаворит игры, по мнению букмекерской компании Winline. На успех туринцев предлагают поставить с коэффициентом 1.55, это приблизительно 63% вероятности результата. Ничья идет за 4.20 (22%), триумф гостей — за 6.40 (15%).

«Старая синьора» победила в трех последних очных матчах. Верите, что серия прервется? Взять непоражение «Лечче» можно за 2.54.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами оценили в 2.07, обратный рынок — в 1.77.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Winline, — 1:0 в пользу хозяев за 5.60.

Жоау Феликс. «Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лечче»

В этой игре тяжело выбрать лидера. Несмотря на имя, туринцы не выглядят явными фаворитами: в прошлом туре они получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). Конечно, «Юве» победил в семи из 10 прошлых матчей дома в серии А. Но и «Лечче» на выезде не уступил четыре раза подряд, а суммарно — в восьми из девяти поединков итальянской лиги.

Результативный футбол ждать не стоит. Не больше двух мячей залетало в 12 из 16 предыдущих гостевых встреч «Лечче» в серии А. При этом пять из семи прошлых очных разборок команд оказались «низовыми».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лечче
ФК Ювентус
Серия А
0
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