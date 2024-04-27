Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Милан» 27 апреля 2024 года

В центральном матче 34-го тура серии А встретятся третья и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Милан». Команды столкнутся 27 апреля на «Альянц Стадиум» в Турине. Стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у туринцев больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно 47% вероятности. Успех «Милана» оценен в 3.85 (25%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Раздел очков предложен с котировкой 3.55 (28%).

Рынок на непоражение подопечных Стефано Пиоли доступен за 1.80.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают превосходство «Юве»:

• 1:1 — за 5.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Вероятность увидеть обмен результативными попаданиями оценена в 1.77, обратный вариант предложен за 2.05.

Комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча дан за 2.19.

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