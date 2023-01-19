19 января в 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Монца». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Альянц Стадиум», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно с котировкой 1.70, это примерно 55% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%), успех «Монцы» — в 5.00 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что «Монца» не уступит, оформите ставку за 2.23.

В матче доступна ставка на проход в четвертьфинал: успех «Ювентуса» идет за 1.33, «Монцы» — за 3.51.

Аналитики не ждут результативного матча, поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.82, обратный исход предложен за 2.05.

Улучшить коэффициент на победу «Ювентуса» или добавить шансов их сопернику можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.22, Ф2(+1) — за 1.71.

Обмен голами маловероятен, вариант «обе забьют» идет за 2.00.

Три наиболее возможных точных счета встречи:

• 1:0 в пользу «Юве» — за 6.00;

• 1:1 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.10.