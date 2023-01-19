Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Ювентус» — «Монца»: где смотреть матч Кубка Италии 19 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2023 года
Артем Белинин
Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 января в 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Монца». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Альянц Стадиум», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно с котировкой 1.70, это примерно 55% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%), успех «Монцы» — в 5.00 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что «Монца» не уступит, оформите ставку за 2.23.

В матче доступна ставка на проход в четвертьфинал: успех «Ювентуса» идет за 1.33, «Монцы» — за 3.51.

Аналитики не ждут результативного матча, поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.82, обратный исход предложен за 2.05.

Анхель ди&nbsp;Мария. «Ювентус» — «Монца»: команда Берлускони снова огорчит ди Марию и Паредеса?

Улучшить коэффициент на победу «Ювентуса» или добавить шансов их сопернику можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.22, Ф2(+1) — за 1.71.

Обмен голами маловероятен, вариант «обе забьют» идет за 2.00.

Три наиболее возможных точных счета встречи:

• 1:0 в пользу «Юве» — за 6.00;

• 1:1 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монца
ФК Ювентус
0
Читайте также
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 19 января 2023 года