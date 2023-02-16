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«Ювентус» — «Нант»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Адриен Рабьо.
Фото Global Look Press
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16 февраля туринский «Ювентус» сыграет против французского «Нанта» в 1/16 Лиги Европы. Матч пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу покажут на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 22:45 мск. Главный арбитр встречи — португалец Жоау Педру Пиньейру.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Нант

«Ювентус» — безоговорочный фаворит матча, по мнению букмекеров. Успех туринцев эксперты ожидают с вероятностью в 70% и дают котировку 1.37. Победа «Нанта» оценена коэффициентом 9.20 (10%). За ничью предлагают 5.00 (20%).

Если поставить в 1000 рублей на ничью, то в случае такого исхода выплата составит 5000 рублей, а чистая прибыль — 4000 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.93, такой же котировкой оценен тотал меньше 2.5 гола.

Эксперты полагают, что «Нант» не огорчит «Ювентус». Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.67.

В последних пяти матчах «Ювентус» забил шесть мячей в первом тайме и только два — во втором. Поставить на гол туринцев в стартовые 45 минут предложено за 1.55.

Приятный коэффициент за ничью хотя бы одном из таймов — 1.71.

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«Ювентус» в этом сезоне забивает в среднем 1.5 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.56. ИТБ1 (2.5) — за 2.85.

Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча — сухую победу туринцев со счетом 2:0 за 5.70.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Нант
ФК Ювентус
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