Главная вывеска 31-го тура чемпионата Италии — встреча «Ювентуса» и «Наполи». Команды сойдутся 23 апреля в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Микаэль Фаббри даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.40 мск.

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.93, что составляет приблизительно 33% вероятности. Успех неаполитанцев доступен за чуть меньшие 2.68 (36%). Котировка на ничью — 3.13 (31%).

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В 18-м туре адзурри унизили оппонента разгромом 5:1 и увеличили серию без поражений против бьянконери до трех матчей. Поставить, что «старая синьора» хотя бы не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.50. Правда, туринцы сейчас не в форме и проиграли в двух последних турах чемпионата «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (0:1).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 5.84;

• 0:0 — за 6.37;

• победа «Наполи» 1:0 — за 7.75.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.67. При этом команды входят в топ-6 по результативности в серии А, а «Наполи» вообще возглавляет этот рейтинг. К тому же после травмы восстановился лучший бомбардир гостей Виктор Осимхен.

Вероятность увидеть голы сразу от обоих коллективов оценена в 1.93, «обе забьют — нет» можно взять за 1.88. Этот рынок заходил в последних четырех встречах соперников.