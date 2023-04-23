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Сегодня, 17:15

«Ювентус» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Войцех Щенсны («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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Главная вывеска 31-го тура чемпионата Италии — встреча «Ювентуса» и «Наполи». Команды сойдутся 23 апреля в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Микаэль Фаббри даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.93, что составляет приблизительно 33% вероятности. Успех неаполитанцев доступен за чуть меньшие 2.68 (36%). Котировка на ничью — 3.13 (31%).

Ждете месть «Ювентуса» за позор в первом круге? Ставка в 1000 рублей на «старую синьору» при благоприятном результате принесет 2930 рублей.

В 18-м туре адзурри унизили оппонента разгромом 5:1 и увеличили серию без поражений против бьянконери до трех матчей. Поставить, что «старая синьора» хотя бы не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.50. Правда, туринцы сейчас не в форме и проиграли в двух последних турах чемпионата «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (0:1).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 5.84;

• 0:0 — за 6.37;

• победа «Наполи» 1:0 — за 7.75.

Главный тренер &laquo;Наполи&raquo; Лучано Спаллетти. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 апреля 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.67. При этом команды входят в топ-6 по результативности в серии А, а «Наполи» вообще возглавляет этот рейтинг. К тому же после травмы восстановился лучший бомбардир гостей Виктор Осимхен.

Вероятность увидеть голы сразу от обоих коллективов оценена в 1.93, «обе забьют — нет» можно взять за 1.88. Этот рынок заходил в последних четырех встречах соперников.

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