Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года

Главная вывеска 31-го тура чемпионата Италии — встреча «Ювентуса» и «Наполи». Команды сойдутся 23 апреля в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Микаэль Фаббри даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры не выявили однозначного фаворита матча: поставить на выигрыш хозяев можно с коэффициентом 2.93, что составляет приблизительно 33% вероятности. Успех неаполитанцев доступен за чуть меньшие 2.68 (36%). Котировка на ничью — 3.13 (31%).

Ждете очередную победу команды Лучано Спаллетти? Ставка в 1000 рублей на «Наполи» при благоприятном результате принесет 2680 рублей.

В первом круге адзурри унизили оппонента разгромом 5:1 и увеличили беспроигрышную серию против бьянконери до трех матчей. Поставить, что «старая синьора» хотя бы не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.50.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 5.84;

• 0:0 — за 6.37;

• победа «Наполи» 1:0 — за 7.75.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.67. При этом команды входят в топ-6 по результативности в серии А, а «Наполи» вообще возглавляет этот рейтинг.

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Наполи»

К 31-му туру туринцам неожиданно аннулировали штраф в 15 очков, благодаря чему коллектив Макса Аллегри взлетел на третье место в таблице. Но при этом сейчас бьянконери находятся не в лучшей форме: за последние пять матчей во всех турнирах обыграли только «Спортинг» в Лиге Европы (1:0).

«Наполи» тоже не впечатлил результатами: выиграл лишь однажды за последние пять матчей во всех соревнованиях, но в трех из этих игр неаполитанцы встречались с «Миланом», который остается самой сложной головоломкой для команды Спаллетти. Неудачный отрезок совпал с травмой главного бомбардира «партенопейцев» Виктора Осимхена. Нигериец уже восстановился и, вероятно, появится в основном составе.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.86.