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Сегодня, 17:15

«Ювентус» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ 17 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 сентября «Ювентус» в Турине сыграет с ПСВ. Встреча первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на арене «Альянц» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСВ

В букмекерской компании Winline серьезным фаворитом считается «Ювентус». Победа «бьянконери» предложена с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья доступна за 3.75 (27%), успех ПСВ — за 4.30 (20%).

На то, что голландцы не уступят (Х2), котировка — 1.95. Их выигрыш с форой (+1.5) мяча оценен в 1.35.

ТБ 2.5 идет за 1.85, а ТМ 2.5 — за чуть большие 1.95. Учтите, что в пяти из шести встреч ПСВ в этом сезоне состоялся «верх».

Тео Эрнандес (&laquo;Милан&raquo;). Перед стартом в ЛЧ у «Милана» прервалась безвыигрышная серия, у «Ливерпуля» — победная. Разборка на «Сан-Сиро» будет яркой

Обмен голами предложено взять за 1.80, отсутствие голов в обе стороны — за 2.03.

Если в матче будет исполнен пенальти, сыграет пари за 2.80. Удаление увеличит сумму ставки в 5 раз.

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