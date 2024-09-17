17 сентября, в первый игровой день общего этапа Лиги чемпионов, «Ювентус» в Турине сразится с ПСВ. Встреча итальянского и голландского клубов состоится на арене «Альянц» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.

«Ювентус» — крупный фаворит в букмекерской компании Winline. На победу туринцев можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья доступна за 3.75 (27%), успех ПСВ — за 4.30 (20%).

На то, что голландцы не уступят (Х2), котировка — 1.95.

Эксперты не уверены, что матч получится результативным, поэтому ТБ 2.5 идет за 1.85, а ТМ 2.5 — за чуть большие 1.95.

Обмен голами предложено взять за 1.80, отсутствие голов в обе стороны — за 2.03.

Учитывая, что «Ювентус» сыграет дома и должен больше атаковать, присмотритесь к ставке «вратарь ПСВ сделает больше сейвов, чем голкипер «Ювентуса» за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — ПСВ

ПСВ мог бы побороться с «Ювентусом» за три очка, если бы не эпидемия травм. В Турине Петер Бос не досчитается аж восьмерых игроков, среди которых яркие атакующие ребята — Лосано и Ланг. Да, в чемпионате отсутствие некоторых футболистов не мешает эйндховенцам громить соперников (в пяти матчах общий счет — 20:3), но «Юве» — другой масштаб.

Учитывая кадровые сложности, гости будут довольны ничьей против одного из самых сложных соперников на этом этапе турнира. «Ювентус» же, даже если выиграет, вряд ли сделает это крупно. Во-первых, ПСВ здорово защищается. Во-вторых, «бьянконери» не слишком много забивают — шесть голов в четырех играх.

Рекомендуемая ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

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