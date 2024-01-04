4 января «Ювентус» примет «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии. Команды сойдутся на «Альянц Стадиум» в Турине. Стартовый свисток судьи Давиде Герсини прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на онлайн-платформе «Okko Спорт» начнется с 22.50 мск.

Аналитики букмекеров не сомневаются в успехе коллектива Макса Аллегри. На победу туринцев в основное время доступна котировка 1.20, это приблизительно 78% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 15.00 (7%), ничью — за 6.77 (15%).

Итоговый проход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии оценили в 1.08. Этот же рынок на гранатовых идет за 8.00.

В предыдущем раунде парни Филиппо Индзаги разгромили «Сампдорию» (4:0). Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.33.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие ждет вас за 2.38. «Обе забьют — нет» дали за 1.57.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Салернитана»

«Морские коньки» ворвались в 1/8 финала Кубка Италии с двух ног — в предыдущем раунде вынесли «Сампдорию» (4:0). Теперь гранатовым предстоит встреча с туринцами, которые только дебютируют в нынешнем розыгрыше. В серии А бьянконери пока ни разу не уступили дома — семь побед и две ничьих. Причем два последних выигрыша получились с минимальным счетом (1:0). Вообще «низовые» поединки — главный тренд «Юве» на «Альянц Стадиум». Меньше трех мячей на двоих влетало в семи случаях из девяти.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.83.