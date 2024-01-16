16 января «Ювентус» на своем поле примет «Сассуоло». Поединок 20-го тура чемпионата Италии состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.

«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков. На успех туринцев предлагают поставить с коэффициентом 1.40, это приблизительно 69% вероятности результата. Ничья идет за 4.94 (19%), триумф черно-зеленых — за 7.40 (12%).

«Старая синьора» не уступила «Сассуоло» в 10 из 11 последних домашних матчей против . Поставить на неожиданную победу или ничью гостей можно за 3.05.

Доменико Берарди и партнеры выиграли с форой (+1.5) в семи предыдущих гостевых поединках чемпионата. Повторение этого события идет за 1.71.

Вы можете угадать количество метких ударов. По версии экспертов, их будет два-три. На это можно сыграть за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен голами оценили в 2.00, обратный рынок — в 1.78.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — победа «Юве» 2:0 за 6.52.